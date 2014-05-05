  1. Главная
CNN: Трамп хочет в краткие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским
Сегодня, 8:45
Глава США попросил свою команду "действовать быстро" в подготовке мероприятий на высшем уровне.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп попросил свою команду из вашингтонской администрации как можно скорее организовать его  официальные рабочие встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующей информацией с аудиторией со ссылкой на собственные источники поделилась местная телекомпания CNN. В публикации говорится о том, что обычно на подготовку таких важных мероприятий при участии главы США с мировыми лидерами "требуется время", однако в данном случае политик попросил ответственных лиц "действовать быстро". По сведениям от собеседников CNN, помощники из Белого дома немедленно приступили к планированию встреч на высшем уровне.

Известно, что иностранная газета The New York Times ранее выступила с утверждением со ссылкой на источник,  о том, что Дональд Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Владимиром Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю рабочую встречу с участием Владимира Зеленского. 

