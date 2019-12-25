В Белом доме рассматривают варианты с реакцией на возможную атаку России на Украине.

CNN: США сочли энергетические меры против России крайней мерой из-за роста цен на бензин. Американский телеканал со ссылкой на собственные источники в правительственных структурах заявили о том, что в случае гипотетического вторжения Москвы на Украину вряд ли российские энергетические компании окажутся под санкциями Запада.

Мы подготовили набор вариантов. Все предусмотренные в нем меры мы не осуществим. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании. источник CNN

Ранее помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал прессу о том, что глава администрации уведомил коллегу Владимира Путина о готовности ввести жесткие санкции. Однако Белый дом не стал говорить о конкретных мерах, которые он готов принять против Москвы. В список может войти отключение РФ от системы платежей SWIFT, международной банковской системы, а также введение рестрикций против президента, его окружения, производителей энергии.

Кулеба: Украина готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на основе взаимности.

Фото: Piter.tv

