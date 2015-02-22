CNN: Пентагон разрабатывает новую систему продажи оружия США для Украины

НАТо может создать банковский счет, куда союзники будут перечислять деньги для поддержки ВСУ.

Американское министерство по обороне разрабатывает вместе с руководством НАТО новую систему продажи западного оружия союзникам из европейского региона, которое затем может быть передано Украине. Соответствующее заявление сделал местный телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. В СМИ указали, что речь идет о том, что Североатлантический альянс создаст банковский счет, на который международные партнеры смогут переводить денежные средства для покупки оружия у Вашингтона. По данным иностранных журналистов, киевский режим будет направлять список желаемых вооружений и техники в блок. Далее главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов такого оружия для продажи, прежде чем предоставлять списки для потенциальной покупки.

Напомним, что президент-республиканец Дональд Трамп рассказал, что США и коллективный Брюссель договорились об отправке американского оружия киевскому режиму. Расходы лягут на плечи Европейского союза. Будущие поставки будут включать в себя противоракетные батареи Patriot, а не только сами ракеты. По данным западных СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем противовоздушной обороны, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства региона уже отказались от участия в данной инициативе.

CNN: Трамп хочет в краткие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским.

Фото: pxhere.com