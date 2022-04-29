ЦБ выпускает к 350-летию со дня рождения Петра I памятные монеты из серебра и золота

Монеты серии "Исторические события" выпущены в оборот 29 апреля 2022 года.

Центробанк России выпускает к 350-летию со дня рождения Петра I памятные монеты из серебра и золота. Соответствующее заявление опубликовано на YouTube-канале государственного регулятора. Известно, что памятные денежные средства с номиналом в три рубля будут выпущены в обращение 29 апреля. Они войдут в серию "Исторические события". Напомним, что выпускаемые ЦБ РФ драгоценные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ. В связи с этим фактором они обязательны к приему по номиналу во всех видах платежей без ограничений.

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Фото и видео: Вконтакте / Банк России

