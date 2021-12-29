ЦБ установил официальный курс доллара на 12 января на уровне 74,8 рубля

Был понижен официальный курс евро.

Центробанк России установил официальный курс доллара на 12 января н уровне 74, 8355 рубля. Это ниже предыдущего показателя на 29,6 копейки.

Кроме того, регулятор понизил официальный курс евро до 84,8784 рубля. Предыдущий показатель был выше на 25,31 копейки.

Ранее мы писали, что аналитики дали прогноз по курсу рубля на 2022 год. Один из аналитиков посчитал, что курс доллара может составить 67 рублей, а курс евро – 72 рубля. Это минимальное значение, которое озвучил собеседник издания.

Фото: cbr.ru