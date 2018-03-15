Бурятия: В Улан-Удэ убийца оставил свой номер телефона на пакете с головой убитого им приятеля

В сети опубликовано оперативное видео из квартиры убийцы и расчленителя.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который убил и расчленил своего приятеля по статье "Убийство",

В ходе следствия удалось выяснить, что к 27-летнему мужчине, проживающему на улице Октябрьская, 13 декабря 2017 года пришел в гости знакомый, с которым они вместе стали употреблять алкоголь. В ходе застолья из-за пустяка получилась ссора, в ходе которой хозяин зарезал своего собутыльника. После убийства он вытащил тело на балкон. Спустя неделю, когда труп подморозило, с помощью ножовки мужчина расчленил тело. Фрагменты тела злоумышленник разложил по пакетам и частями стал выносить в мусорные контейнеры.

28 декабря 2017 года несколько таких пакетов обнаружили прохожие. В одном из них люди увидели конечность человека и сообщили в полицию. При детальном обследовании жутких находок на пакете с головой был найден номер телефона, который был написан шариковой ручкой. Пробив номер телефона, следователи установили, что номер принадлежит мужчине, который проживает в соседнем доме. Когда же правоохранители пришли в квартиру к владельцу номера телефона, на балконе нашли и остальные части тела убитого мужчины.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК РФ по РБ

Видео: СУ СК РФ по РБ