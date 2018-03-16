Бурятия: Мужчина отсидел за убийство отца, вышел досрочно и забил насмерть кочергой мать

После условно-досрочного освобождения из мест заключения всего спустя 2 месяца сын забил насмерть родную мать.

В Бурятии 40-летний мужчина вышел условно-досрочно из мест лишения свободы, где отбывал свой срок за убийство родного отца и забил насмерть мать.

Житель села Иволгинск вернулся в октябре 2017 года в дом к 65-летней матери. Всего 2 месяца спустя, 15 декабря, мужчина убил свою мать. Следствием удалось установить, что после незначительных упреков матери обвиняемый стал избивать мать сначала шваброй, а затем кочергой. Когда женщина перестала кричать, мужчина оставил ее в своей комнате. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Мужчину вскоре задержали на месте преступления и заключили под стражу.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в том числе материалы, подтверждающие наличие отягчающих вину обстоятельств и многочисленные отрицательные характеристики, которые могут учитываться судом при решении вопроса о назначении мужчине наиболее сурового наказания, предусмотренного санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. СУ СК РФ по РБ

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщал о жутком убийстве в Магадане: там досрочно освобожденный мужчина (за избиение своей сожительницы) приехал жить к этой же женщине и вскоре из-за пустяка забил ее насмерть.