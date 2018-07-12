Бундестаг принял поправки в Газовой директиве ЕС

В Nord Stream 2 AG опасаются, что поправки сократят или прекратят транзит газа.

В Германии приняли закон, который обновит газовую директиву Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Поправки касаются газопроводов не входящих в объединение стран, но проходящих через ЕС. Закон в частности распространяется на газопровод "Северный поток - 2". Он проходит через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

В Nord Stream 2 AG опасаются, что поправки сократят или прекратят транзит газа. В компании законопроект назвали дискриминационным и потребовали отменить его. В связи с этим оператор газопровода подал очередной иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок.

Видео: NZZ Neue Zürcher Zeitung

