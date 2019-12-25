Бундестаг оценил слова Путина о нежелании "кормить" Украину

ЕС может поддерживать Украину прямыми выплатами, а не косвенной оплатой транзита газа.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что понимает нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию. Об этом депутат заявил ТАСС, комментирую слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не обязана "кормить" Киев.

Эрнст отметил, что газопровод через Украину не перекрывают в связи с открытием "Северного потока-2". "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают транзит топлива в соответствии с договором.

То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа. Клаус Эрнст, глава комитета Бундестага

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что Россия могла бы прокачивать через территорию Украины больше газа, но встречает препятствия. При этом он отметил, что запуск газопровода "Северный поток - 2" не заберет нагрузку с украинского газопровода.

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал окончание строительства "Северного потока-2" свершившимся фактом

Фото: pixabay