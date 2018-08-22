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Буланова рассказала о съемках в клипе Монеточки

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Песни Монеточки цепляют.

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей пришелся по душе процесс съемок в клипе Монеточки. Об это сообщают российские СМИ.

Все прошло замечательно, слаженно и четко. Очень профессиональная команда — режиссеры, ассистенты. У меня было не так много времени перед другими съемками — минут 40, но все сделали невероятно быстро.

Татьяна Буланова 


Фото: скриншот клипа

Буланова отметила, что у Монеточки необычный тембр голоса и песни цепляют. И не смотря на то, что изображение 90-х вышло преувеличенным, это отличный художественный прием 

 Понятно, что голым никто не ходил, не убивал, электричество было — это такой художественный гротеск.

Татьяна Буланова 

Свой клип с повторением образа Данилы Багрова Монеточка представила во вторник, 21 августа. 


Фото: скриншот клипа
 

Видео: официальный YouTube-канал Монеточки

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Теги: багров , буланова , клип , монеточка , фильм брат
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка

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