Буланова рассказала о съемках в клипе Монеточки

Песни Монеточки цепляют.

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей пришелся по душе процесс съемок в клипе Монеточки. Об это сообщают российские СМИ.

Все прошло замечательно, слаженно и четко. Очень профессиональная команда — режиссеры, ассистенты. У меня было не так много времени перед другими съемками — минут 40, но все сделали невероятно быстро. Татьяна Буланова



Фото: скриншот клипа

Буланова отметила, что у Монеточки необычный тембр голоса и песни цепляют. И не смотря на то, что изображение 90-х вышло преувеличенным, это отличный художественный прием

Понятно, что голым никто не ходил, не убивал, электричество было — это такой художественный гротеск. Татьяна Буланова

Свой клип с повторением образа Данилы Багрова Монеточка представила во вторник, 21 августа.



Фото: скриншот клипа



Видео: официальный YouTube-канал Монеточки