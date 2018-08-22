Буланова рассказала о съемках в клипе Монеточки

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей пришелся по душе процесс съемок в клипе Монеточки. Об это сообщают российские СМИ.
Все прошло замечательно, слаженно и четко. Очень профессиональная команда — режиссеры, ассистенты. У меня было не так много времени перед другими съемками — минут 40, но все сделали невероятно быстро.
Татьяна Буланова
Фото: скриншот клипа
Буланова отметила, что у Монеточки необычный тембр голоса и песни цепляют. И не смотря на то, что изображение 90-х вышло преувеличенным, это отличный художественный прием
Понятно, что голым никто не ходил, не убивал, электричество было — это такой художественный гротеск.
Татьяна Буланова
Свой клип с повторением образа Данилы Багрова Монеточка представила во вторник, 21 августа.
Фото: скриншот клипа
Видео: официальный YouTube-канал Монеточки