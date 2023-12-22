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Буду сниматься в кино
Сегодня, 19:00
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Буду сниматься в кино

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Спектакль пройдет в БДТ им. Г. А. Товстоногова 21 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В дом к успешному сценаристу, который столкнулся с творческим кризисом, врывается его взрослая дочь, которую он бросил много лет назад. Девушка хочет с помощью связей отца сделать карьеру актрисы в Голливуде. Родные люди должны преодолеть замешательство и растерянность, чтобы полюбить друг друга, стать семьей. Смогут ли они обрести что-то большее, чем просто успех?

Вместе с героями зрители переживут обретения и потери, надежды и разочарования, измены и встречи с новой любовью. Персонажей ждут боль, восторг и  вера в лучшее.

Фото: Театр на Таганке (сайт)

Теги: буду сниматься в кино, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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