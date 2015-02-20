Брянской полицией задержан лжеинвестор, обманом похитивший более 15 млн рублей у жителей региона

В отношении подозреваемого расследуется восемь уголовных дел.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Брянской области лжеинвестора, которому удалось обманом похитить более 15 миллионов рублей у жителей региона. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД. В настоящее время незаконная деятельность 49-летнего подозреваемого остановлена. По предварительным данным полиции, местный житель выдавал себя за представителя крупного иностранного инвестиционного фонда. Потенциальных клиентов он подыскивал на различных форумах и площадках, размещенных в сети Интернет. Уже при личных встречах и в формате телефонного звонка мужчина убеждал потерпевших передать ему свои денежные сбережения для выгодного вклада. затем мошенник отказывался выполнять принятые на себя обязательства и не выходил на связь.

Доверившиеся аферисту граждане не только не получили обещанной прибыли, но и не смогли вернуть назад свои деньги. пресс-служба МВД РФ по региону

В середине августа 2024 года объявленный в федеральный розыск фигурант расследования задержан брянскими полицейскими в ходе служебной командировки в Московскую область. Оперативники установили, что что в течение трёх лет жертвами лжеинвестора стали не менее восьми жителей Брянской области. В отношении злоумышленника ведется восемь уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

В аварии на Краснопутиловской улице пострадал мотоциклист.

Фото и видео: МВД России