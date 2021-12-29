Британский художник выставил новые арт-объекты в "Севкабель Порту". Они посвящены эрозиям береговых линий

На выбор такой художественной формы создателя вдохновили этнографические коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

В "Севкабель Порту" на Барной линии открылась выставка британского художника Набила Али. Работа посвящена эрозиям береговых линий, которые вызваны постоянным повышением температуры воды и уровня моря в результате глобальных климатических изменений.

В рамках проекта "Эхо моря" установили 15 скульптур. Их появление в Петербурге неслучайно - в ближайшие 100 лет Ленинградскую область и Петербург ожидает усиление негативных процессов. Так, к концу века при оптимистическом сценарии береговая линия отступит на 50–70 метров, при пессимистическом — на 200.

Отметим, что на выбор такой художественной формы создателя вдохновили этнографические коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. При создании работ художник использовал элементы дизайна костюмов, головные уборы, маски и другие аксессуары из традиций различных культур, а также – натуральный пигмент и природные материалы, найденные на побережье Финского залива.

По словам Анны Биткиной, куратора проекта, мрачные образы скульптурных групп напоминают спасшихся жертв какой-то транснациональной техногенной или экологической катастрофы, пришедших то ли из прошлого, то ли из будущего. Они как бы формируют новый этос, представляя своё наднациональное и дистопичное племя.

Фото и видео: Piter.tv