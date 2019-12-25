Британия расценила бронетехнику вблизи Донбасса как "вторжение" России на Украину

Телеканал Sky News привел слова министра по здравоохранению Саджида Джавида.

Великобритания расценила российскую бронетехнику вблизи Донбасса и ее передвижение как "вторжение" на Украину. Такое заявление в эфире местного телеканала Sky News сделал руководитель Минздрава Саджид Джавид. Он оценил общую политику кабинета министров по данному вопросу. Чиновник уточнил, что глава РФ принял решение о признании независимости от Киева сепаратистских регионов Донбасса.

Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось. Саджид Джавид, глава Минздрава Британии

Напомним, что ранее британские власти предупреждали российскую сторону о том, что пересечение украинской государственной границы "хотя бы на один дюйм" армией РФ станет немедленным поводом для принятия нового санкционного пакета.

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Фото и видео: Twitter / Sky News

