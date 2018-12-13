Брат Героя СССР Алии Молдагуловой: "Ей не было 16, когда она забирала меня из роддома"

Двоюродный брат Алии Молдагуловой Сапар рассказал, что она была очень шустрой и боевой девушкой.

В сквере на улице Молдагуловой в Петербурге 6 мая установили памятник снайперу, Герою советского союза Алие Молдагуловой. Скульптуру установили недалеко от дома, где до войны жила Алия. На торжественном открытии присутствовал ее двоюродный брат Сапар Молдагулов. Он и рассказал, какой была девушка в довоенные годы.

Алия лично меня из роддома забирала, ей в ту пору даже еще 16 лет не исполнилось. В свою пору она очень шустрая и боевая девушка была. Здесь она жила с третьего класса по восьмой. У меня отец тут учился в транспортной академии, в 1935 поступил,а в начале войны, в 1941 году окончил. Поэтому здесь и я появился, и Алия появилась. Сапар Молдагулов

Сам Сапар родился в Ленинграде 20 мая 1941 года, через две недели ему исполнится 78 лет.

Официально, Алия Молдагулова уничтожила 76 фашистов. Погибла 14 января 1944 года недалеко от города Новосокольники Псковской области. 4 июня 1944 года Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото и видео: Piter.TV