Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова осужден на 12 лет

Раджаб Абдулатипов проведет срок заключения в колонии строгого режима.

Брат экс-главы Дагестана и бывший депутат Народного собрания Раджаб Абдулатипов осужден на 12 лет. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда Москвы. Специалисты уточнили, что фигурант уголовного дела проведет срок заключения в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в коррупции и мошенничестве.

Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в" ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание (в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ) в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки в сумме 8 млн рублей, Александра Савельева, пресс-секретарь Бабушкинского суда

Осужденный также не сможет занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Обвинение просило суд дать фигуранту дела наказание в виде 15 лет лишения свободы, а также штрафу в 8 млн рублей.

Напомним, что Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года.

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Фото: Piter.tv

