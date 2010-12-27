Главу телеканала "Война и мир" поместили под домашний арест из-за вывода 100 млн в офшоры

Главу спутникового канала "Война и мир" подозревают в выводе в офшоры 100 миллионов рублей. Режиссера Виталия Федько поместили под домашний арест.

Режиссера-документалиста и главу спутниковго телеканала "Война и мир" Виталия Федько поместили под домашний арест. Мужчину подозревают в попытке незаконно вывести более 100 миллионов на офшорные счета.

По версии следствия, между петербургской компанией ООО "Актуальный телеканал "Война и мир" и кипрским офшором в августе этого года заключили фиктивный договор. По бумагам через Кипр канал приобретал контент. В договоре шла речь о фильме "Морские охотники" от National Geographic, а также французском сериале по Джеку Лондону "Легенды южных морей", передает "Фонтанка".

Ранее Piter.tv передавал, что полиция изымала документы в петербургском Райффайзенбанке. Обыски как раз были связаны с поиском паспортов описанных выше сделок.

Вместе с режиссером под домашний арест отправили еще одного петербуржца, также причастного к этой предполагаемой махинации.

Фото: ГУ МВД