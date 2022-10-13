Глава дипломатии ЕС призвал распространять "сад" на мировые "джунгли".

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями, в то время как Европейский союз является "привилегированным" регионом или "садом". Иностранец добавил, что эти джунгли способны в любой момент вторгнуться в отлаженными европейские механизмы. Соответствующее заявление чиновник сделал во время своего выступления перед студентами Европейской дипломатической академии в бельгийском городе Брюгге.

Европа – это сад, мы создали этот сад… Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Дипломат призвал коллег беречь "сад", но не возводить вокруг Европы стены. Жозеп Боррель надеется, что этому саду наоборот, получится выйти в джунгли. В Евросоюзе рассчитывают стать более вовлеченными в глобальную мировую ситуацию. По словам спикера, как привелегированное общество, ЕС сформировал политическую свободу в регионе, экономическую перспективу и социальную сполченость, чего нет у оппонентов. При этом Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром.

Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции.

Фото и видео: RTVE Noticias