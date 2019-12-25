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Боррель: санкции нацелены не на смену власти в РФ, а на ослабление экономики
Сегодня, 8:11
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Боррель: санкции нацелены не на смену власти в РФ, а на ослабление экономики

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В ЕС объяснили, какой цели добиваются антироссийскими мерами.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что западные санкции нацелены не на смену власти в России, а на ослабление национальной экономической системы. Такое заявление перед журналистами на пресс-конференции сделал чиновник.

Санкции не для того, чтобы сменить режим в России. Санкции были запущены из-за войны. И цель их - ослабить российскую экономику, чтобы она почувствовала последствия и укрепить позиции Украины на переговорах.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил гражданам страны о начале проведения специальной военной операции на Украине. Решение глава государства принял в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

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Фото: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, санкции, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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