Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины

В ЕС поддерживают Киев в его суверенитете и целостности территории.

Верховный комиссар Евросоюза Жозеп Боррель пообещал жесткий ответ России в случае агрессии против Украины. Такое заявление дипломат сделал на совместном заседании с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он уточнил, что ЕС приложит все усилия для того, чтобы кризис на государственной границе с Киевом был прекращен. Боррель заметил, что любое вторжение на Украину будет иметь "решительные последствия".

Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт напомнил, что для Евросоюза сейчас территориальная целостность и суверенитет Украины является важнейшим вопросом. В связи с этим Брюссель заявляет о поддержке Киева. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнила западным коллегам о том, что РФ может перемещать собственные войска по своей территории на усмотрение Москвы.

Столтенберг: главы МИД стран НАТО считают ситуацию на Западных Балканах тревожной.

Фото и видео: YouTube / NATO News