Боррель: ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против РФ из-за дела Навального

Обсуждение данного вопроса будет продолжено на заседании министров иностранных дел.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против РФ из-за дела политика Алексея Навального.

На данный момент ни одно государство - член Евросоюза не внесло своих предложений. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

По его словам, обсуждение данного вопроса будет продолжено на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы. Также предстоит общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией.

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