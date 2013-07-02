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Боррель: ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против РФ из-за дела Навального

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Обсуждение данного вопроса будет продолжено на заседании министров иностранных дел.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против РФ из-за дела политика Алексея Навального.

На данный момент ни одно государство - член Евросоюза не внесло своих предложений.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

По его словам, обсуждение данного вопроса будет продолжено на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы. Также предстоит общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией.

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Теги: боррель, евросоюз, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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