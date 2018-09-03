Боррель: конфликт на Украине ведет к зарождению нового мира и обновлению ЕС

В МИД ЕС заявили о росте уровня европейской самостоятельности.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине ведет к зарождению нового мира и обновлению Евросоюза. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления перед студентами новой Европейской дипломатической академии, которая открыта в бельгийском городе Брюгге. Спикер добавил, что в мире только что завершился период холодной войны.

Ситуация после холодной войны завершилась с началом украинской войны, с началом российской агрессии против Украины. И мы, конечно, проживаем создание нового мира, потому что эта война меняет многое. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Дипломат рассказал о своей точки зрения на мнение о том, что внешняя политика Евросоюза "завершилась" из-за конфликта на Украине, потому что сейчас ЕС слепо следует за действиями и руководством Вашингтона. По мнению Борреля, Европа наоборот, стала чувствовать себя увереннее и продвигать свои предпочтения.

Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias