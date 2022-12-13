Боррель: главы МИД стран ЕС на встрече с Кулебой не обсуждали вступление Киева в Евросоюз

Дипломат рассказал о встрече коллег в Швеции.

Руководитель европейской внешнеполитической службы и политики безопасности Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. Дополнительно иностранный дипломат рассказал журналистам по завершению встречи с лидерами министерства по иностранным делам Евросоюза в Швеции о том, что ему удалось переговорить с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Эксперт пояснил, что тема приема киевского режима в состав ЕС не обсуждалась на текущем мероприятии.

Украине нужно оружие, которое может вести огонь... Я дам вам одну цифру для примера. Украине только в Бахмутенужна одна тысяча снарядов в день, чтобы продолжать бороться с огневой мощью России. Мы поставляем боеприпасы, ну нужно наращивать темпы. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Европеец выразил уверенность в том, что ЕС сможет нарастить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Жозеп Боррель пояснил, что Брюссель обладает денежными средствами для осуществления этой задачи, но имеет проблемы с логистикой.

Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине.

Фото и видео: European Commission