Боррель: ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы

В Брюсселе призвали обратить внимание не нехватку зерна.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Соответствующее заявление эксперт сделал перед европейскими журналистами во время своего прибытия на первый день саммита ЕС в Брюсселе.

Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути…Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По словам дипломата, вопрос продовольственного кризиса станет одной из ключевых тем во время обсуждения лидеров стран ЕС на 30 и 31 мая. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на российскую и украинскую долю приходится около 30% от всего мирового экспорта зерновых культур. Наибольшая опасность кризиса из-за нехватки продовольствия грозит Йемену, Сомали, Афганистану и Южному Судану.

Боррель считает, что конфликт на Украине затянется.

Фото и видео: European Commission