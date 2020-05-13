Борис Пиотровский посетил мероприятия в честь юбилея петербургского "Динамо"

Накануне, 19-го сентября, на стадионе "Динамо" состоялись праздничные мероприятия в честь юбилея спортивного клуба. Сто лет Динамо отметили возложением цветов к меомриалу "Блокадный футбольный матч", а также торжественным парадом спортсменов. На событии присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который от имени Губернатора города поздравил всех причастных, – сообщают в пресс-службе Смольного со ссылкой на Аппарат вице-губернатора.

"Динамо" – спортивная гордость нашего города. С открытия в сентябре 1924 года и по сей день здесь всё – о любви к спорту и здоровому образу жизни. На базе организации продолжают традиции и воспитывают настоящих чемпионов. И, конечно, "Динамо" является символом патриотизма и мужества. Важно, что здесь сохраняют традиции и историческую память о победах наших предков. Здесь, на легендарном стадионе, который в первую очередь связан с выдающимся событием – блокадным матчем, мы встречаемся несколько раз в год, чтобы почтить память наших героев.

Борис Пиотровский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга