Борис Грызлов рассказал о работе в Республике Беларусь

По словам посла, он и до назначения часто бывал в Беларуси.

Посол России в Республике Беларусь и председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов рассказал "Петербургскому дневнику" о работе в соседнем государстве. По словам Грызлова, он и раньше часто приезжал в Беларусь: за 8 лет — минимум 50 раз.

С самого начала работы посол понял, что должен побывать во всех семи регионах страны и посетить местные предприятия.

Конечно, больше всего я уже увидел в Минске, но также изучил производства в Витебской, Могилевской, Гомельской, Минской, Гродненской и Брестской областях. Недавно посетил такое бюджетообразующее предприятие в Гродненской области, как "Гродно Азот" – крупнейший завод по производству удобрений. Борис Грызлов.

Грызлов пояснил, в чем заключается его работа. Он продвигает российские интересы в Беларуси, работает с высокопоставленными делегациями, которые приезжают из России, обеспечивает дипломатическое сопровождение, участвует в укреплении связей между белорусскими и российскими регионами. На данный момент более 100 тысяч россиян имеют вид на жительство в соседнем государстве.

Собседеник издания подчеркнул, что посол тоже является политической должностью.

Во-первых, из-за того, что построение Союзного государства – это наш стратегический вектор, который сегодня нужно обеспечивать дипломатическими средствами. Во-вторых, в рамках специальной военной операции Белоруссия играет достаточно серьезную роль: ведь у нас единая система ПВО и осуществляется общее патрулирование границ Союзного государства, включая его западную часть.

Фото: ER.RU