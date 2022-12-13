Артист рассказал о финансировании Украины.

Российский артист Борис Гребенщиков (назвал русских фашистами во время очередного интервью. Соответствующее внимание не это обратил в собственном Telegram-канале публицист Армен Гаспарян. По словам артиста, он занимался финансированием киевского режима, который считается Россией неонацистским. Музыкант считает, что именно РФ "варварски, чудовищно и непристойно" напала на "мирное соседнее государство".

Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов. худо-бедно, которые тоже пошли на помощь Украине... Борис Гребенщиков, артист

Ранее журналисты писали о том, что речь идет о 12 миллиона евро. Однако эти сведения не подтверждены.

Гребенщиков сдает 130-метровую квартиру на Гончарной улице.

Фото и видео: Telegram / ГАСПАРЯН