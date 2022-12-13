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Борис Гребенщиков назвал русских фашистами

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Артист рассказал о финансировании Украины.

Российский артист Борис Гребенщиков (назвал русских фашистами во время очередного интервью. Соответствующее внимание не это обратил в собственном Telegram-канале публицист Армен Гаспарян. По словам артиста, он занимался финансированием киевского режима, который считается Россией неонацистским. Музыкант считает, что именно РФ "варварски, чудовищно и непристойно" напала на "мирное соседнее государство".

Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов. худо-бедно, которые тоже пошли на помощь Украине...

Борис Гребенщиков, артист

Ранее журналисты писали о том, что речь идет о 12 миллиона евро. Однако эти сведения не подтверждены.

Гребенщиков сдает 130-метровую квартиру на Гончарной улице.

Фото и видео: Telegram / ГАСПАРЯН

Теги: борис гребенщиков, иноагенты, фашизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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