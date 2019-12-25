Бондаренко не отвечает журналистам на запрос о "мусорной реформе" и вредном МПБО-2

Вице-губернатора могут привлечь к административной ответственности по статье 5.39 КоАП РФ.

28 мая 2020 года редакция Neva.Today отправила вице-губернатору Петербурга по ЖКХ и благоустройству Николаю Бондаренко официальный журналистский запрос. Издание волновал вопрос о кадровых перестановках в комитете по благоустройству. Как выяснилось, зампреду Кириллу Пащенко не продлили контракт, в связи с чем руководящий состав комитета поменялся. На запрос Бондаренко до сих пор не отреагировал.

Решение о замене руководящего состава обнажило городские проблемы. Особенно острым стал вопрос о проведении "мусорной реформы" и устранении сложностей вокруг незаконных мусорных свалок. Подвис и вопрос с запуском дорогостоящего оборудования, привезенного на свалку в Янино для сортировки и сепарации мусора. Подведомственный комитету мусорный завод МПБО-2 находится в подвешенном состоянии, ведь его директор Тихон Шмелев – обвиняемый по уголовному делу.

Ответить Neva.Today Бондаренко должен был до 6 июня – таковы порядки статей 39 и 40 закона "О СМИ". К 15 июня в редакцию так и не поступили ни ответ, ни уведомление об отсрочке. Вице-губернатор откровенно игнорирует остросоциальные вопросы о коррупции и проблемах горожан, а также избегает общения с прессой.

Неправомерный отказ отвечать на запрос может послужить поводом для Neva.Today привлечь Бондаренко к административной ответственности по статье 5.39 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV