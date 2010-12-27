Более девяти тысяч болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" посмотрели игру "Зенита" с "Мольде"

Выездную игру "Зенита" с большого экрана посмотрело чуть больше 9 тысяч болельщиков.

Более девяти тысяч болельщиков посетило фан-зону на стадионе "Санкт-Петербург", чтобы посмотреть за игрой "Зенита" против норвежской команды "Мольде". Специально для собравшихся разместили гигантский экран на арене домашнего поля "сине-бело-голубых".

Напомним, что по результату вчерашней игры петербуржцы вышли в групповой этап турнира Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Мольде", но по итогу двух игр именно "Зенит" отправился на следующую ступень соревнования. Единственный гол от Северной столицы забил Далер Кузяев.

Напомним, что главный тренер клуба Сергей Семак решил приберечь силы Артема Дзюбы перед встречей со "Спартаком", поэтому оставил игрока на скамейке запасных.

Фото: ФК "Зенит"