Более 75 социально значимых услуг станут доступны жителям Ленобласти на "Госуслугах" в 2022 году

В пресс-службе добавили, что перевод социально значимых услуг в электронный режим - один из основных проектов стратегии цифровой трансформации региона.

Жителям Ленобласти станут доступны более 75 социально значимых услуг на "Госуслугах" в 2022 году. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе Ленинградской области.

На сегодняшний день жители могут воспользоваться 56 массовыми социально значимыми услугами. Среди них - запись в детский сад, кэшбек за туристические услуги в организации отдыха и оздоровлении детей и прием лесных деклараций и отчетов по использованию лесов.

В этом году возможности портала увеличатся. Так, добавятся такие услуги, как назначение единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, уволенным в связи с ликвидацией компании, назначение пособия в ранние сроки беременности, назначение пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, услуги органов ЗАГС. Кроме этого, будет доработана услуга по записи детей в школу.

В пресс-службе добавили, что перевод социально значимых услуг в электронный режим - один из основных проектов стратегии цифровой трансформации региона. По планам, к 2023 процент подобных услуг в электронном режиме достигнет 95.

Ранее петербуржцы могут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора через онлайн-систему. С начала этого года петербуржцы оставили в системе семь сообщений.

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