Арендодатели в обычном режиме требуют оплату, а государство налоги.

Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля. Заявление сделал президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он рассказал, что причина кризиса в отрасли - отсутствие помощи государства предприятиям во время пандемии коронавируса. По статистике Бухарова, 77% заведений общественного питания в стране сейчас не работают — остальные функционируют в режиме доставки и "на вынос".

Игорь Бухаров добавил, что спрос у кафе, ресторанов и прочих заведений общепита упал от 50 до 100 процентов. По его словам, арендодатели в обычном режиме требуют оплату, а государство налоги, так как общепит торгует проакцизными товарами, поэтому не попадает под госсубсидии.

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