Более 5 млн человек умирают в год из-за жары и мороза

Из-за высоких температур смертность растет с 2000 по 2019 год.

Исследование, которое было проведено Университетом Монаша (Monash University), показало, что из-за аномальной высоких и низких температур ежегодно умирают более 5 млн человек. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.

Стало известно, что с 2000 по 2019 год растет число смертей из-за высоких температур. Таким образом, около 9,43% смертей во всем мире могут быть связаны с климатом, то есть с высокими и низкими температурами.

Так, Восточная Европа и страны Африки к югу от Сахары имеют самые высокие показатели избыточной смертности от жары и холода.Отмечается, что с 2000 года смертность от холода сократилась на 0,51%, а смертность от жары, напротив, увеличилась на 0,21%.

В исследовании говорится, что глобальное потепление может немного снизить число смертей, связанных с температурой. Однако в будущем это может увеличить количество смертей из-за жары.

"Это первое исследование, которое дает глобальный обзор смертности из-за неоптимальных температурных условий в период с 2000 по 2019 год, самый жаркий период со времен доиндустриальной эры", - говорится в исследовании.

Ранее ученые сообщили, что в скором времени на Земле наступит "невозможная" жара. Ученые считают, что планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

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