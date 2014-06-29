Здания и помещения проданы на общую сумму более 49,9 млн рублей.

Более 50 млн рублей принесли в бюджет Петербурга торги имущества. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге 11 и 12 августа прошли электронные аукционы, в рамках которых были проданы городские здания и помещения. Объекты недвижимости расположены в Выборгском, Адмиралтейском, Центральном, Петродворцовом и Кировском районах.

Помещение на проспекте Энгельса принесло городу 12 млн рублей. Ещё два нежилых помещения на набережной реки Фонтанки обогатили бюджет на 27 млн рублей. Нежилые помещения на Пушкинской улице и в Спасском переулке проданы по итогам торгов за 4 млн и 6 млн рублей. Еще четыре объекта нежилого имущества будут сданы в аренду по итогам торгов. Аренда принесла Смольному 2 млн рублей.

Ранее мы писали, что в августе на онлайн-торгах продали 8 объектов из собственности Петербурга.

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