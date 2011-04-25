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Более 500 беременных петербурженок прошли вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 14:05
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Более 500 беременных петербурженок прошли вакцинацию от коронавируса

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По словам специалистов, привиться могут и беременные женщины с хроническим заболеваниями предварительно проконсультировавшись с врачом. 

Стало известно, что женщины, которые находятся на сроке беременности от 22 недель и более, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. 

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, прохождение вакцинации в период беременности уменьшает риски заболевания ковидом, что также снижает возможность осложнение течения самой беременности. 

По словам специалистов, привиться могут и беременные женщины с хроническим заболеваниями предварительно проконсультировавшись с врачом. 

Ранее в Минздраве оценили влияние коронавируса на репродуктивную функцию.

Фото: pexels
 

Теги: беременные женщины, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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