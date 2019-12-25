Петербургским школьникам выдали более 478 тысяч продуктовых наборов

План на сегодняшний день выполнен наполовину.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что более 478 тысяч продуктовых наборов выдали школьникам Петербурга.Об этом сообщается на официальном сайте "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что на данный момент план по раздаче соответствующих наборов выполнен наполовину. Кроме того, воспитанникам детских садов доставили около 235 тысяч продуктовых наборов.

Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. В них входят крупы, чай, соки, кондитерские изделия, шоколад, подсолнечное масло, макароны, сахар, молоко. В наборе №1 и №3 также рыбные консервы.

Ранее мы сообщали о том, что на Ладожском вокзале провели полную дезинфекцию.

Фото:Piter.TV