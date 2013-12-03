Более 40 компаний Петербурга начали поставлять продукцию за рубеж с начала 2021 года

За первый квартал 2021 года они продали за рубеж продукции на сумму почти 360 млн долларов. Отмечается, что количество экспортёров увеличилось до 3,2 тысячи — примерно на 10 %.

В субботу, 10 июля, стало известно, что за шесть месяцев еще 41 петербургская компания стала поставлять продукцию за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным Смольного, на сегодняшний день компании заключили 59 экспортных контрактов. В прошлом году экспортную деятельность вели около 6 тысяч компаний Петербурга, причем больше 90 % из них — представители малого и среднего бизнеса. За первый квартал 2021 года они продали за рубеж продукции на сумму почти 360 млн долларов. Отмечается, что количество экспортёров увеличилось до 3,2 тысячи — примерно на 10 %.

Губернатор Петербурга сказал, что городявляется лидером по объёму экспорта в стране. Даже в тяжёлом из-за коронавируса 2020-м городские предприятия экспортировали продукцию на 3,5 млрд американских долларов.

На данный момент ведомство рассматривает около 10 заявок предприятий Петербурга, которые смогут привлечь финансирование в размере более 14 млрд рублей. В Смольном отмечают, что в случае успешной реализации всех этих проектов к 2024 году прирост экспортной выручки составит около 1 млрд долларов США.

Ранее Piter.tv информировал, что в Кремле допустили сбой поставок из-за ограничения белорусского транзита.

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