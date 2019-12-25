Четыре сотни военных музыкантов исполнят в Петербурге "Увертюру 1812 года"

Концерт исполнят в честь 180-летия Чайковского.

В субботу, 29 августа, в Петербурге пройдет XXI-й Международный фестиваль военных оркестров. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, в музыкальном мероприятии примут участие и военные оркестры ЗВО.

Крупный концерт приурочен к 180-летию композитора Петра Чайковского, 400 военнослужащих от 15 оркестров исполнят одни из самых известных произведений Чайковского: "Торжественный коронационный марш" и "Торжественную увертюру 1812 года". Также музыканты пройдут по главным улицам города, не переставая играть военные и всенародно любимые композиции.

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Фото: Piter.TV