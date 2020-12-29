Больше всего нарушители не обращали внимание на скоростной режим.

Более 3,5 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в 2020 году. Об этом 18 января заявили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи. Отмечается, что данный показатель на 18% больше, чем в 2019-м году.

Больше всего нарушители не обращали внимание на скоростной режим – 98 процентов от всех нарушений (более 3,4 млн) составили именно эти нарушения. За последний месяц года комплексы зафиксировали 140 тысяч.

По данным дорожной полиции, за период с января по ноябрь 2020 года в Петербурге произошло более 4,7 тысяч ДТП. Более 80% из этих происшествий произошли по вине нарушителей дорожного движения.

В Петербурге установлено более 270 комплексов фотовидеофиксации нескольких типов – стационарных, передвижных и мобильных.

В 2020 году сотрудники дорожной полиции Петербурга выявили 12 тысяч водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

Фото: Piter.tv