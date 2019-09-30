В Петербурге более 1,5 млн кубометров воды было использовано для уборки дорог за теплый сезон

С началом холодного времени года и первыми морозами резервуары специальной техники будут наполняться солевыми растворами в ночное и утреннее время.

Более 1,5 миллиона кубических метров воды было задействовано для чистки дорог, тротуаров и элементов инфраструктуры Северной столицы за прошедший теплый период, который в текущем году длился на месяц дольше обычного, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

За последнюю неделю в городе было вымыто свыше 350 остановочных пунктов и около 22 тысяч погонных метров силовых и пешеходных барьеров, заявили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

С началом холодного времени года и первыми морозами резервуары специальной техники будут наполняться солевыми растворами в ночное и утреннее время, подчеркнули в комитете. В настоящий момент в процессе уборки дорог и тротуаров города участвуют 517 единиц техники и 858 работников.

Ранее мы сообщили о том, что осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга