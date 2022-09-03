Боевые корабли России и Китая провели артиллерийские стрельбы на учениях "Восток-2022"

Маневры организованы в акватории Японского моря.

Боевые корабли России и Китая провели артиллерийские стрельбы на военных стратегических учениях "Восток-2022". Маневры проводятся в акватории Японского моря. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне. Согласно плану мероприятий, совместный отряд выявил в море тактическую группировку кораблей противника, после чего вступил с ними в сражение. Силой условного противника выступила группа больших десантных кораблей Тихоокеанского флота России. Военные атаковали их, стреляя по морскому щиту-мишени.

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках командно-штабного учения провели артиллерийские стрельбы по надводным целям. пресс-служба Минобороны РФ

Далее палубный вертолет Ка-27, принадлежащий морской авиации ТОФ провел разведку морского района. Экипаж зафиксирован еще один враждебный корабль. Так как цель находилась на удалении, то атака по ней совершалась при помощи ракетного вооружения.

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ВДВ, остановивших прорыв ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России