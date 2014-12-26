"Ведьмак" рассказал о военных преступлениях в Мариуполе.

Боец батальона "Азов"* (признан на территории России террористической организацией, запрещенной на территории страны). Соответствующей информацией с журналистами поделился местный националист Иван Бочкарев, имеющий позывной "Ведьмак". Он уточнил, что расстреливал граждан во время патрулирования улиц около торговых центров и здания Мариупольского государственного университета. Соответствующая информация представлена в материалах Международного общественного трибунала по Украине. Известно, что "Ведьмак" является водителем-стрелком. Он с февраля 2022 года занимал позиции на территории 42 школы в городе, откуда производил отстрел жителей, которые проходили мимо помещения. Он также сознался в стрельбе по автомобилям и окнам жилых зданий. Жертвами мужчины стали как минимум три человека, еще один пострадал.

... Далее по команде "Мангуста" четверо расстреляли пятерых мирно беседовавших гражданских, вина которых состояла лишь в том, что они решили выпить алкоголь на улице в комендантское время. сообщении проекта

После совершения данного преступления тела жертв были заминированы. Той же ночью группа националистов расстреляла еще пятерых мужчин. О "Ведьмаке" известно, что ему пришлось сдаться в плен российским Вооруженным силам.

Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости