Bloomberg заявил о готовности России перед санкциями Запада

Автора назвала преимущества РФ в вопросах экономической стабильности.

Американское информационное агентство Bloomberg заявило о готовности России перед новыми экономическими западными санкциями. Автор материала в иностранном СМИ уточнил, что за последние годы Москва смогла построить "финансовую крепость", необходимую для того, чтобы переживать вводимые ограничения без значительных потерь для государства.

Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году. Анна Андрианова, журналист

В публикации говорится о том, что Кремль смог серьезно нарастить свои резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди ключевых мировых экономических систем, а также добиться профицита федерального бюджета. Также РФ все меньше зависит от американского доллара и регулярно сокращает свою зависимость в нем. Свои сбережения, а также внешнеторговые расчеты страна переводит в другие национальные валюты, включая евро и юань.

Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России на Украину.

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