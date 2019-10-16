Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока

Глава России наращивает влияние в регионе.

Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона. По мнению экспертов, Москва воспользовалась кризисом, чтобы помочь войскам Башара Асада взять контроль над территорией, которую ранее удерживали курдские подразделения.

Сделка Путина по защите северный границ Сирии, атакованных турецкими солдатами, добавляет России имиджа и влияния на Ближнем Востоке. Этому же способствуют соглашения с Ираном и Египтом, недавно закрепленный нефтяной альянс с Саудовской Аравией.

Ранее Piter.tv писал о том, что операция "Источник мира" началась вступлением турецких войск в Сирию 9 октября. Президент Эрдоган заявил, что ставит перед собой цель обеспечить безопасность на 30-километровой пограничной зоне между государствами.

Спустя несколько дней американские военные покинули занимаемые базы. Они передали контроль над участком в городе Манбидж российским бойцам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани.

Видео: YouTube/VOA News