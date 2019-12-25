Агентство проанализировало угрозу, которая может исходить от РФ для Донбасса.

Bloomberg: США без доказательств предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину. По мнению журналистов иностранного информационного агентства, американские чиновники высказали свои опасения европейским коллегам. не основываясь на фактах. Авторы материала сослались на анонимные источники. По версии СМИ, данные Вашингтона подкреплены исключительно общедоступными сведениями.

При этом журналисты опросили источник, "близкий к Кремлю". Собственный эксперт агентства утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но при этом страна хочет продемонстрировать Киеву свою готовность к применению силы в регионе в случае необходимости. Еще один аналитик издания подчеркнул, что в настоящее время нельзя точно узнать о намерениях Москвы, а также предугадать следующий шаг РФ.

Совфед может запретить западным авиакомпаниям полеты в РФ в случае введения санкций против "Аэрофлота".

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