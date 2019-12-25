Журналисты "раскрыли" причины передислокации военных сил в РФ.

Bloomberg: Россия, готовясь к "вторжению" на Украину, передислоцировала силы до Камчатки. Об этом говорится в новой статье информационного агентства. Со ссылкой на собственных аналитиков авторы пишут о том, что для Москвы любое крупномасштабное наступление не может произойти раньше января. Это связано с илистым грунтом, теплой погодой,а также необходимостью в дополнительных подразделениях.

В материале утверждается, что сейчас Россия проводит передислокацию военных сил до Камчатки. Это позволит государству подготовиться к той ситуации, если военный конфликт перейдет на государственную территорию и перерастет в более глобальную войну. Журналисты напомнили, что Камчатка находится поблизости от США и Японии.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ряд американских СМИ используются Западом как труба для целенаправленной информационной кампании против Кремля. Он опроверг слухи о намерении РФ вторгнуться на Украину.

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