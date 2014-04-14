Блогеры Петербурга хотят получать 50 тыс. рублей, это выше запросов других блогеров в стране

На рынке опубликовано около 500 резюме соискателей-блогеров.

В четверг, 26 августа, аналитики hh.ru выяснили, насколько востребованы в Северной столице блогеры, какие компании чаще всего их нанимают и какие условия обычно выдвигают соискатели этой категории. Результатами своего исследования специалисты поделились с Piter.tv.

Так, в регионах СЗФО всего опубликовано 500 резюме соискателей-блогеров. Около 430 резюме приходится на Петербург. Порядка 70% из этих вакансий опубликовали женщины. По большей части возраст блогеров составляет от 18 до 30 лет. Всего 15% резюме принадлежат соискателям от 14 до 18 лет, а также около десятка резюме на возрастных блогеров 50+ лет.

В ключевых навыках блогеры указывают грамотную речь, умение работать в команде, креативность, умение вести переговоры, организаторские способности. Из личностных характеристик часто указывают харизматичность, рассудительность, ораторское искусство, артистичность. В среднем, петербургские блогеры в этом году рассчитывают на зарплату около 50 000 рублей, что примерно на 10 000–15 000 выше, чем в среднем по России

Блогеров часто приглашают на работу в организации, занятые в отрасли СМИ, маркетинга и рекламы, продюсирования, информационных технологий, а также образовательные учреждения. Растет и число вакансий для специалистов по работе с самими блогерами – требуются менеджеры, интернет-маркетологи, бизнес-ассистенты. Работодателям Петербурга нужны активные, коммуникабельные, не боящиеся выступлений на публику, обладающие навыками грамотной устной и письменной речи специалисты. Также для подобной работы от кандидатов требуются навыки фото- и видеосъемки, знание графических редакторов и программ для монтажа видеороликов, опыт настройки рекламных каналов в социальных сетях. За это готовы платить до 50 тыс. рублей. Интересно, что людям, которые будут работать с блогерами, готовы платить на 10 тыс. больше.

Ранее мы писали, что Дава впервые рассказал, как сделал предложение Бузовой через три месяца отношений.

Фото: Pexels