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Блогер Ларин и рэпер Птаха войдут в экспертный совет при Госдуме

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Экспертный совет будет рассматривать законопроекты, касающиеся культуры.

Видеоблогер Дмитрий Ларин и рэпер Птаха (Давид Нуриев) станут членами экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя парламента Марию Воропаеву.

Мы собираем заявки от всех желающих, кто мыслит себя в сфере культуры, занимается творчеством профессионально или непрофессионально. Из этих 60 человек мы соберем постоянный совет. Нужно понимать, что это не только рэперы или певцы, это и театральные деятели, и деятели такого жанра, как цирковое искусство.

Мария Воропаева

Также в парламенте подтвердили, что заявки Ларина и Птахи уже одобрены. Экспертный совет будет рассматривать законопроекты, касающиеся культуры.

Все заявки для вступления в этот совет будут принимать до 1 февраля.

Видео: ЦАО Records/ Youtube 

 

Теги: госдума, ларин, мария воропаева, молодежный парламент, птаха
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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