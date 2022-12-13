Блинкен заявил, что Украина может попытаться вернуть часть территорий не на поле боя

Энтони Блинкен рассказал о том, что Киев сам решает вопросы национальной безопасности и территориального суверенитета.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что киевский режим может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями. Соответствующей информацией дипломат поделился с местными законодателями в рамках выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам в Палате Представителей Конгресса США. Таким образом руководитель Госдепа ответил на вопрос политиков о том, готова ли администрация в Вашингтоне поддержать возвращение Вооруженными силами Украины всех земель, над которыми власти лишились контроля.

Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен добавил, что украинские власти должны самостоятельно решать, каким будет их будущее и как ВСУ будет достигать вопрос сохранения целостности государства.

Блинкен заявил о готовности США к взаимодействию с РФ по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State