В Госдепе полагают, что проблема серьезно не скажется на энергетическом снабжении Европы.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен: возможный акт саботажа на "Северных потоках" не отвечает ничьим интересам. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства США сделал в ходе совместной пресс-конференции с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром. По мнению чиновника, первые данные указывают на возможный саботаж или на нападение на трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". Речь идет о массовой утечке природного газа из данных энергетических проектов.

По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США подчеркнул, что если эти данные подтвердятся, то ситуация не будет отвечать ничьим национальным интересам. При этом Блинкен полагает, что данные газовые утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость европейского региона.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State