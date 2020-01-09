Блинкен предупредил о начале "вторжения" РФ на Украину до утра 24 февраля

В Госдепе надеются, что мир сможет избежать крупного военного конфликта на Украине.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил о начале "вторжения" России на Украину до утра 24 февраля. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала NBC. У руководителя дипломатического ведомства журналисты спросили о том, есть ли у него основания полагать, что Вооруженные силы еще до завершения ночи перейдут к операции, напоминающей полномасштабное вторжение.

Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе – с севера, с востока и с юга…Я не могу назвать вам конкретную дату или время, однако все готово для того, чтобы Россия начала свое наступление. Энтони Блинкен, госсекретарь США

При этом из ответа американца осталось непонятным тот факт, имел ли в виду Блинкен ввод войск на территорию ЛНР и ДНР или на контролируемые Киевом участки.В Госдепе по-прежнему считают, что избежать крупного военного конфликта на Украине все еще можно.

Госдеп: отсутствие вторжения на Украину не означает, что данные США были неверными.

Фото и видео: Youtube/NBC News



